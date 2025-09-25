Каталог компаний
NCC Group
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

NCC Group Инженер-программист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in United Kingdom в NCC Group составляет £55.3K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах NCC Group. Последнее обновление: 9/25/2025

Медианный пакет
company icon
NCC Group
Software Engineer
Manchester, EN, United Kingdom
Общая сумма в год
£55.3K
Уровень
hidden
Оклад
£50.2K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£5K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в NCC Group?

£122K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на £22.8K+ (иногда £228K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в NCC Group in United Kingdom составляет £103,192 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в NCC Group для позиции Инженер-программист in United Kingdom составляет £32,599.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в NCC Group не найдены

Похожие компании

  • Coinbase
  • DoorDash
  • PayPal
  • Airbnb
  • Netflix
  • Все компании ➜

Другие ресурсы