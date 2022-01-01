Справочник компаний
Roblox
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Roblox Зарплаты

Диапазон зарплат Roblox варьируется от $19,386 в общей компенсации в год для Графический дизайнер на нижнем конце до $1,200,556 для Инженер-программист на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Roblox. Последнее обновление: 8/19/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Инженер машинного обучения

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Сетевой инженер

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер производственного программного обеспечения

Инженер по безопасности

Инженер надежности сайта

Инженер программного обеспечения видеоигр

Менеджер по продукту
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Рекрутер
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Технический рекрутер

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Дизайнер продукта
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

UX-дизайнер

Специалист по данным
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Руководитель отдела разработки
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Финансовый аналитик
Median $185K
Маркетинг
Median $260K
Административный ассистент
$141K
Бизнес-аналитик
$161K
Руководитель отдела науки о данных
$564K
Графический дизайнер
$19.4K
Отдел кадров
$281K
Специалист по информационным технологиям
$275K
Руководитель дизайна продукта
$467K
Менеджер программы
$296K
Аналитик по кибербезопасности
$318K
Технический руководитель программы
$274K
Технический писатель
$191K
Доверие и безопасность
$228K
Венчурный капиталист
$653K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


График вестинга

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Roblox RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% начисляется в 1st-ГОД (8.25% ежеквартально)

  • 33% начисляется в 2nd-ГОД (8.25% ежеквартально)

  • 33% начисляется в 3rd-ГОД (8.25% ежеквартально)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Roblox RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы взаимодействовать с сотрудниками различных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Посетить сейчас!

FAQ

The highest paying role reported at Roblox is Инженер-программист at the TD1 level with a yearly total compensation of $1,200,556. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Roblox is $332,693.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Roblox

Связанные компании

  • Lyft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Robinhood
  • Snap
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы