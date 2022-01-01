Dropbox Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Dropbox варьируется от $85,576 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $884,238 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Dropbox. Последнее обновление: 9/10/2025

$160K

Инженер-программист
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер данных

Инженер по безопасности ПО

Продуктовый дизайнер
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Дизайнер взаимодействия

UX-дизайнер

Продуктовый менеджер
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Менеджер по разработке ПО
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Специалист по данным
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Маркетинг
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Технический менеджер программ
IC3 $253K
IC4 $314K
Рекрутер
IC3 $154K
IC4 $212K
UX-исследователь
Median $240K
Менеджер продуктового дизайна
Median $426K
Менеджер программ
Median $157K
Продажи
Median $180K
Архитектор решений
Median $171K

Архитектор данных

Архитектор облачной безопасности

Административный помощник
$104K
Бизнес-операции
$191K
Менеджер бизнес-операций
$151K
Бизнес-аналитик
$198K
Развитие бизнеса
$428K
Руководитель аппарата
$111K
Корпоративное развитие
$134K
Обслуживание клиентов
$85.6K
Аналитик данных
$197K
Менеджер по работе с данными
$667K
Финансовый аналитик
$96.5K
Графический дизайнер
$222K
Инженер-аппаратчик
$308K
Управление персоналом
$343K
ИТ-специалист
$145K
Юридический отдел
$196K
Маркетинговые операции
$180K
Менеджер по партнерству
$98.6K
Инженер по продажам
$365K
Аналитик кибербезопасности
$319K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Dropbox RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Dropbox — Менеджер по разработке ПО at the M6 level с годовой общей компенсацией $884,238. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Dropbox составляет $242,822.

