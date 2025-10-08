Каталог компаний
Dropbox
Dropbox Бэкенд-разработчик Зарплаты

Компенсация Бэкенд-разработчик in United States в Dropbox составляет от $173K за year для IC1 до $575K за year для IC5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $310K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Dropbox. Последнее обновление: 10/8/2025

Средняя Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
IC1
Software Engineer (SWE)(Начальный уровень)
$173K
$133K
$30.7K
$9.7K
IC2
$259K
$172K
$68.8K
$18.2K
IC3
$361K
$209K
$123K
$28.5K
IC4
$412K
$219K
$153K
$39.5K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Dropbox RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бэкенд-разработчик в Dropbox in United States составляет $575,008 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Dropbox для позиции Бэкенд-разработчик in United States составляет $298,000.

Другие ресурсы