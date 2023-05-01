GovTech Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата GovTech варьируется от $8,514 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $163,213 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников GovTech. Последнее обновление: 9/8/2025

$160K

Инженер-программист
Median $95.1K

Фулстек-разработчик

Инженер данных

DevOps-инженер

Продуктовый менеджер
Median $105K
Специалист по данным
Median $100K

Продуктовый дизайнер
Median $73.2K

UX-дизайнер

Бизнес-аналитик
Median $76.9K
Менеджер проектов
Median $110K
Менеджер по разработке ПО
Median $163K
Аналитик данных
$8.5K
Управление персоналом
$82.1K
Менеджер программ
$117K
Аналитик кибербезопасности
$69.6K
Архитектор решений
$103K

Архитектор данных

Технический менеджер программ
$74.6K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at GovTech is Менеджер по разработке ПО with a yearly total compensation of $163,213. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GovTech is $95,115.

