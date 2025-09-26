Каталог компаний
GovTech
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продуктовый менеджер

  • Все зарплаты Продуктовый менеджер

GovTech Продуктовый менеджер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Продуктовый менеджер in Singapore в GovTech составляет SGD 138K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах GovTech. Последнее обновление: 9/26/2025

Медианный пакет
company icon
GovTech
Product Manager
Singapore, SG, Singapore
Общая сумма в год
SGD 138K
Уровень
L2
Оклад
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Бонус
SGD 25.9K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Какие карьерные уровни в GovTech?

SGD 211K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на SGD 39.5K+ (иногда SGD 395K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продуктовый менеджер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продуктовый менеджер в GovTech in Singapore составляет SGD 298,803 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в GovTech для позиции Продуктовый менеджер in Singapore составляет SGD 149,876.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в GovTech не найдены

Похожие компании

  • Lyft
  • Intuit
  • Netflix
  • Square
  • LinkedIn
  • Все компании ➜

Другие ресурсы