Каталог компаний
GovTech
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Бизнес-аналитик

  • Все зарплаты Бизнес-аналитик

GovTech Бизнес-аналитик Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Бизнес-аналитик in Singapore в GovTech составляет SGD 101K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах GovTech. Последнее обновление: 9/26/2025

Медианный пакет
company icon
GovTech
Business Analyst
Singapore, SG, Singapore
Общая сумма в год
SGD 101K
Уровень
-
Оклад
SGD 101K
Stock (/yr)
SGD 0
Бонус
SGD 0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в GovTech?

SGD 211K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на SGD 39.5K+ (иногда SGD 395K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Бизнес-аналитик предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в GovTech in Singapore составляет SGD 219,618 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в GovTech для позиции Бизнес-аналитик in Singapore составляет SGD 104,640.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в GovTech не найдены

Похожие компании

  • Lyft
  • Intuit
  • Netflix
  • Square
  • LinkedIn
  • Все компании ➜

Другие ресурсы