GovTech
  • Зарплаты
  • Менеджер по разработке ПО

  • Все зарплаты Менеджер по разработке ПО

GovTech Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in Singapore в GovTech составляет SGD 215K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах GovTech. Последнее обновление: 9/26/2025

Медианный пакет
company icon
GovTech
Software Engineering Manager
Singapore, SG, Singapore
Общая сумма в год
SGD 215K
Уровень
J
Оклад
SGD 215K
Stock (/yr)
SGD 0
Бонус
SGD 0
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
11+ Лет
Какие карьерные уровни в GovTech?

SGD 211K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Менеджер по разработке ПО at GovTech in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 263,686. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GovTech for the Менеджер по разработке ПО role in Singapore is SGD 234,690.

