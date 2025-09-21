Компенсация Продуктовый менеджер in United States в F5 Networks составляет от $192K за year для Product Manager 3 до $339K за year для Director Product Management. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $228K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах F5 Networks. Последнее обновление: 9/21/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Product Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 3
$192K
$157K
$20K
$15.5K
Senior Product Manager
$229K
$180K
$31.7K
$16.4K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В F5 Networks RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
