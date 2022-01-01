Citrix Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Citrix варьируется от $25,125 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $224,420 для Менеджер продуктового дизайна в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Citrix. Последнее обновление: 10/17/2025

Инженер-программист
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Сетевой инженер

Продуктовый менеджер
Median $220K
Менеджер по разработке ПО
Median $88.6K

Маркетинг
Median $182K
Архитектор решений
Median $123K

Cloud Architect

Бизнес-аналитик
$121K
Обслуживание клиентов
$25.1K
Успех клиентов
$63.6K
Аналитик данных
$25.3K
Менеджер по работе с данными
$94.4K
Специалист по данным
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Консультант по управлению
$189K
Маркетинговые операции
$111K
Продуктовый дизайнер
$180K
Менеджер продуктового дизайна
$224K
Менеджер программ
$148K
Инженер по продажам
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Технический менеджер программ
$79.2K
Технический писатель
$28.2K
График вестинга

33.33%

ГОД 1

33.33%

ГОД 2

33.33%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Citrix RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.33% ежегодно)

  • 33.33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.33% ежегодно)

  • 33.33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.33% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Citrix — Менеджер продуктового дизайна at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $224,420. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Citrix составляет $102,458.

