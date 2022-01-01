Справочник компаний
F5 Networks
F5 Networks Зарплаты

Диапазон зарплат F5 Networks варьируется от $96,393 в общей компенсации в год для Technical Account Manager на нижнем конце до $368,333 для Бизнес-операции на верхнем конце. Последнее обновление: 8/24/2025

$160K

Инженер-программист
Software Engineer 1 $134K
Software Engineer 2 $161K
Software Engineer 3 $181K
Senior Software Engineer $207K
Principal Software Engineer $244K
Architect $354K

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Сетевой инженер

Инженер по обеспечению качества (QA)

Менеджер по продукту
Median $225K
Маркетинг
Median $213K

Инженер по продажам
Median $262K
Аналитик по кибербезопасности
Median $111K
Руководитель отдела разработки
Median $296K
Специалист по данным
Median $200K
Рекрутер
Median $153K
Продажи
Median $238K
Технический руководитель программы
Median $201K
Дизайнер продукта
Median $213K
Бизнес-операции
$368K
Бизнес-аналитик
$117K
Служба поддержки клиентов
$107K
Аналитик данных
$106K
Финансовый аналитик
$115K
Инженер по аппаратному обеспечению
$163K
Отдел кадров
Median $195K
Операционный маркетинг
$166K
Менеджер программы
$230K
Руководитель проекта
$110K
Архитектор решений
$221K

Cloud Security Architect

Technical Account Manager
$96.4K
Технический писатель
$169K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В F5 Networks RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В F5 Networks RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в F5 Networks, — это Бизнес-операции at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $368,333. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в F5 Networks, составляет $195,000.

