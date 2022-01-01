Каталог компаний
Extreme Networks
Extreme Networks Зарплаты

Зарплата Extreme Networks варьируется от $103,530 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $243,775 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Extreme Networks. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

Инженер-программист
P3 $104K
P4 $104K
Обслуживание клиентов
$154K
Инженер-аппаратчик
$114K

Маркетинг
$166K
Продуктовый дизайнер
$211K
Продуктовый менеджер
$133K
Менеджер программ
$176K
Продажи
$244K
Инженер по продажам
$192K
Менеджер по разработке ПО
Median $195K
Технический менеджер программ
$147K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Extreme Networks — Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $243,775. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Extreme Networks составляет $160,092.

