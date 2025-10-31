Компенсация Программный инженер in United States в Capital One составляет от $139K за year для Associate Software Eng до $476K за year для Senior Distinguished Eng. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $151K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Capital One. Последнее обновление: 10/31/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Capital One Options подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)
