Capital One
Capital One Зарплаты

Зарплата Capital One варьируется от $46,000 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $523,333 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Capital One. Последнее обновление: 9/7/2025

$160K

Инженер-программист
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

iOS-инженер

Инженер мобильной разработки

Фронтенд-разработчик

Инженер машинного обучения

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Сетевой инженер

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер данных

Инженер производственных систем

Инженер по безопасности ПО

Научный сотрудник

Продуктовый менеджер
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Бизнес-аналитик
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

Аналитик данных
Median $120K
Менеджер по разработке ПО
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Специалист по данным
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Менеджер проектов
Median $110K
Продуктовый дизайнер
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

UX-дизайнер

Мобильный дизайнер

Финансовый аналитик
Median $120K

Аналитик рисков

Аналитик мошенничества

Менеджер по работе с данными
Median $251K
Аналитик кибербезопасности
Median $175K

Аналитик технологических рисков

Управление персоналом
Median $110K
Технический менеджер программ
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Рекрутер
Median $120K
Архитектор решений
Median $265K

Архитектор данных

Cloud Security Architect

Венчурный капиталист
Median $152K

Принципал

Ассоциат

Руководитель аппарата
Median $150K
Продажи
Median $184K
Бухгалтер
Median $100K

Технический бухгалтер

Консультант по управлению
Median $118K
Бизнес-операции
Median $177K
Обслуживание клиентов
Median $46K
ИТ-специалист
Median $158K
Маркетинг
Median $77.3K
Менеджер программ
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
UX-исследователь
Median $133K
Менеджер бизнес-операций
Median $90.5K
Инвестиционный банкир
Median $110K
Развитие бизнеса
Median $136K
Маркетинговые операции
Median $96K
Административный помощник
$65.5K
Корпоративное развитие
$166K
Успех клиентов
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Графический дизайнер
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
Options

В Capital One Options подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Capital One — Продуктовый менеджер at the Vice President level с годовой общей компенсацией $523,333. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Capital One составляет $149,509.

Другие ресурсы