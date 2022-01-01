Справочник компаний
Blackstone
Blackstone Зарплаты

Диапазон зарплат Blackstone варьируется от $40,903 в общей компенсации в год для Бизнес-аналитик на нижнем конце до $300,000 для Венчурный капиталист на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Blackstone. Последнее обновление: 8/23/2025

$160K

Инженер-программист
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Финансовый аналитик
Median $110K
Венчурный капиталист
Median $300K

Сотрудник

Аналитик

Специалист по данным
Median $150K
Менеджер по продукту
Median $155K
Аналитик данных
Median $135K
Бизнес-аналитик
$40.9K
Развитие бизнеса
$133K
Успех клиента
$109K
Специалист по информационным технологиям
$139K
Инвестиционный банкир
$168K
Юридический отдел
$219K
Маркетинг
$199K
Руководитель проекта
$48K
Аналитик по кибербезопасности
$136K
Руководитель отдела разработки
$207K
Архитектор решений
$60.6K
FAQ

The highest paying role reported at Blackstone is Венчурный капиталист with a yearly total compensation of $300,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blackstone is $146,731.

