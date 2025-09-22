Director de Companii
WEX
Compensația pentru Inginer Software in Brazil la WEX variază de la R$118K pe year pentru Software Engineer II la R$168K pe year pentru Software Engineer III. Pachetul median de compensație pe year in Brazil totalizează R$153K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la WEX. Ultima actualizare: 9/22/2025

Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer I
(Nivel de intrare)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Salarii de Stagiu

