Director de Companii
S&P Global
S&P Global Salarii

Salariul de la S&P Global variază de la $4,029 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Marketing la nivelul inferior până la $335,168 pentru un Dezvoltare Corporativă la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la S&P Global. Ultima actualizare: 10/25/2025

Inginer Software
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Date

Manager de Produs
Median $89.4K
Manager Inginerie Software
Median $290K

Analist de Date
Median $12K
Data Scientist
Median $160K
Analist de Afaceri
Median $170K
Arhitect de Soluții
Median $205K

Data Architect

Contabil
$111K
Operațiuni de Afaceri
$124K
Dezvoltare Corporativă
$335K
Succes Client
$89.6K
Manager Data Science
$53.8K
Analist Financiar
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Consultant în Management
$90.8K
Marketing
$89.6K
Operațiuni Marketing
$4K
Designer de Produs
$104K
Manager de Program
$52.8K
Manager de Proiect
$55K
Vânzări
$270K
Inginer de Vânzări
$109K
Manager Program Tehnic
$155K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La S&P Global, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33% se dobândește în 1st-AN (16.50% semestrial)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (16.50% semestrial)

  • 33% se dobândește în 3rd-AN (16.50% semestrial)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la S&P Global este Dezvoltare Corporativă at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $335,168. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la S&P Global este $89,550.

