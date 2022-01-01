Director de Companii
EQ Salarii

Salariul de la EQ variază de la $104,475 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $223,875 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la EQ. Ultima actualizare: 10/17/2025

Analist de Afaceri
$104K
Inginer Software
$224K
Manager Inginerie Software
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la EQ este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $223,875. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la EQ este $109,624.

