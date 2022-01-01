Willis Towers Watson Salarii

Salariul de la Willis Towers Watson variază de la $19,281 în compensație totală pe an pentru un Cybersecurity Analyst la nivelul inferior până la $227,515 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Willis Towers Watson . Ultima actualizare: 10/10/2025