Willis Towers Watson Salarii

Salariul de la Willis Towers Watson variază de la $19,281 în compensație totală pe an pentru un Cybersecurity Analyst la nivelul inferior până la $227,515 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Willis Towers Watson. Ultima actualizare: 10/10/2025

$160K

Actuar
Median $123K
Analist de Afaceri
Median $65K
Consultant în Management
Median $90K

Manager de Produs
Median $107K
Dezvoltare Afaceri
$46.5K
Servicii Clienți
$69.7K
Data Scientist
$41.7K
Manager de Proiect
$79K
Vânzări
$63.2K
Cybersecurity Analyst
$19.3K
Inginer Software
$54.1K
Manager Inginerie Software
Median $120K
Arhitect de Soluții
$228K
Recompense Totale
$81.3K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Willis Towers Watson este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $227,515. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Willis Towers Watson este $74,339.

Alte Resurse