Treasure Data Salarii

Salariul de la Treasure Data variază de la $75,750 în compensație totală pe an pentru un Manager Program Tehnic la nivelul inferior până la $225,000 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Treasure Data . Ultima actualizare: 10/27/2025