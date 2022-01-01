Director de Companii
Treasure Data
Treasure Data Salarii

Salariul de la Treasure Data variază de la $75,750 în compensație totală pe an pentru un Manager Program Tehnic la nivelul inferior până la $225,000 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Treasure Data. Ultima actualizare: 10/27/2025

Inginer Software
Median $195K
Manager de Produs
Median $225K
Analist de Date
$81.6K

Data Scientist
$111K
Marketing
$222K
Designer de Produs
$145K
Vânzări
$205K
Inginer de Vânzări
$102K
Manager Inginerie Software
$208K
Arhitect de Soluții
$121K
Technical Account Manager
$173K
Manager Program Tehnic
$75.7K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Treasure Data este Manager de Produs cu o compensație totală anuală de $225,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Treasure Data este $159,293.

