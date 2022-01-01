Director de Companii
Proofpoint
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Proofpoint Salarii

Salariul de la Proofpoint variază de la $72,436 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $543,150 pentru un Marketing la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Proofpoint. Ultima actualizare: 9/17/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Contabil
Median $134K
Manager Data Science
Median $420K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manager de Produs
Median $225K
Manager Inginerie Software
Median $394K
Vânzări
Median $142K
Analist de Afaceri
$79.6K
Data Scientist
$72.4K
Analist Financiar
$112K
Resurse Umane
$169K
Tehnolog Informațional (IT)
$265K
Marketing
$543K
Designer de Produs
$134K
Recrutor
$154K
Analist Securitate Cibernetică
$127K
Manager Program Tehnic
$186K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Proofpoint, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Proofpoint is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $543,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Proofpoint is $169,150.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Proofpoint

Companii Similare

  • Automox
  • FireEye
  • HackerOne
  • InfluxData
  • Amobee
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse