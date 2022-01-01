Director de Companii
Docker
Docker Salarii

Salariul de la Docker variază de la $104,475 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $499,988 pentru un Designer de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Docker. Ultima actualizare: 9/12/2025

$160K

Inginer Software
Median $262K
Inginer de Vânzări
Median $280K
Operațiuni de Afaceri
$114K

Servicii Clienți
$104K
Marketing
$176K
Designer de Produs
$500K
Manager de Produs
$162K
Vânzări
$185K
Manager Inginerie Software
$250K
Arhitect de Soluții
$202K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Docker este Designer de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $499,988. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Docker este $193,633.

