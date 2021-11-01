Directorul Companiilor
Chainalysis
Chainalysis Salarii

Intervalul salarial Chainalysis variază de la $143,068 în compensație totală anuală pentru Designer de Produs la capătul de jos la $310,896 pentru Vânzări la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Chainalysis. Ultima actualizare: 8/17/2025

$160K

Inginer de Software
Median $160K
Manager de Produs
Median $211K
Manager de Inginerie Software
Median $290K

Asistent Administrativ
$286K
Specialist în Științe de Date
$162K
Resurse Umane
$279K
Marketing
$178K
Designer de Produs
$143K
Recrutor
$162K
Vânzări
$311K
Arhitect de Soluții
$199K

Arhitect de date

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Chainalysis, Granturi de acțiuni/equity sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Chainalysis este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $310,896. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Chainalysis este $199,000.

