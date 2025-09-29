Director de Companii
Swedbank
Compensația totală medie pentru Arhitect de Soluții in Sweden la Swedbank variază de la SEK 618K la SEK 877K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Swedbank. Ultima actualizare: 9/29/2025

Compensația Totală Medie

SEK 701K - SEK 831K
Sweden
Interval Comun
Interval Posibil
SEK 618KSEK 701KSEK 831KSEK 877K
Interval Comun
Interval Posibil

SEK 1.56M

Care sunt nivelurile de carieră la Swedbank?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect de Soluții la Swedbank in Sweden ajunge la o compensație totală anuală de SEK 876,836. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Swedbank pentru rolul de Arhitect de Soluții in Sweden este SEK 617,597.

