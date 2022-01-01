Director de Companii
STORD
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

STORD Salarii

Salariul de la STORD variază de la $134,325 în compensație totală pe an pentru un Manager Program Tehnic la nivelul inferior până la $271,350 pentru un Șef de Cabinet la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la STORD. Ultima actualizare: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
Median $167K

Inginer Software Full-Stack

Șef de Cabinet
$271K
Data Scientist
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Manager de Produs
$202K
Manager Program Tehnic
$134K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La STORD, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la STORD este Șef de Cabinet at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $271,350. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la STORD este $167,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru STORD

Companii Similare

  • Postmates
  • Deliverr
  • McMaster-Carr
  • ShipBob
  • NEXT Trucking
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse