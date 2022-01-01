STORD Salarii

Salariul de la STORD variază de la $134,325 în compensație totală pe an pentru un Manager Program Tehnic la nivelul inferior până la $271,350 pentru un Șef de Cabinet la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la STORD . Ultima actualizare: 10/26/2025