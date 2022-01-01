ShipBob Salarii

Director de Companii
Salariul de la ShipBob variază de la $24,430 în compensație totală pe an pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul inferior până la $215,321 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ShipBob. Ultima actualizare: 11/30/2025

Inginer Software
Median $171K
Analist de Afaceri
$142K
Specialist în Știința Datelor
$24.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Designer de Produs
$149K
Manager de Produs
Median $115K
Manager de Proiect
$59.2K
Vânzări
$214K
Manager Inginerie Software
$193K
Arhitect de Soluții
$215K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la ShipBob este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $215,321. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ShipBob este $149,250.

