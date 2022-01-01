Director de Companii
StockX
StockX Salarii

Salariul de la StockX variază de la $85,570 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $472,625 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la StockX. Ultima actualizare: 10/15/2025

$160K

Inginer Software
Median $174K
Manager de Produs
Median $165K
Manager Inginerie Software
Median $230K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data Scientist
$473K
Marketing
$106K
Designer de Produs
$85.6K
Manager Program Tehnic
$169K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La StockX, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la StockX este Data Scientist at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $472,625. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la StockX este $169,150.

