Drizly Salarii

Intervalul salarial Drizly variază de la $132,660 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $351,750 pentru Manager de Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Drizly. Ultima actualizare: 8/18/2025

$160K

Inginer de Software
Median $170K
Manager de Produs
Median $225K
Manager de Inginerie Software
Median $261K

Manager de Științe de Date
$352K
Specialist în Științe de Date
$133K
Operațiuni de Marketing
$246K
Designer de Produs
$162K
Vânzări
$234K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Drizly este Manager de Științe de Date at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $351,750. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Drizly este $229,413.

Alte Resurse