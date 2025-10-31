Director de Companii
StockX
Pachetul median de compensație pentru Manager Inginerie Software in United States la StockX totalizează $230K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la StockX. Ultima actualizare: 10/31/2025

Pachetul Median
company icon
StockX
Senior Software Engineering Manager
Detroit, MI
Total pe an
$230K
Nivel
Senior Software Engineering Manager
Salariu de bază
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
12 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la StockX?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La StockX, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la StockX in United States ajunge la o compensație totală anuală de $505,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la StockX pentru rolul de Manager Inginerie Software in United States este $210,000.

