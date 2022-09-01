Director de Companii
Stats Perform
Stats Perform Salarii

Salariul de la Stats Perform variază de la $34,667 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informațional (IT) la nivelul inferior până la $135,675 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Stats Perform. Ultima actualizare: 9/9/2025

$160K

Inginer Software
Median $54.6K
Tehnolog Informațional (IT)
$34.7K
Manager de Produs
$136K

Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Stats Perform er Manager de Produs at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $135,675. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Stats Perform er $54,571.

Alte Resurse