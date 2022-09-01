Stats Perform Salarii

Salariul de la Stats Perform variază de la $34,667 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informațional (IT) la nivelul inferior până la $135,675 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Stats Perform . Ultima actualizare: 9/9/2025