SAP Salarii

Salariul de la SAP variază de la $23,270 în compensație totală pe an pentru un Copywriter in India la nivelul inferior până la $487,550 pentru un Manager Operațiuni de Afaceri in Germany la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la SAP. Ultima actualizare: 11/15/2025

Inginer Software
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Inginer Software Frontend

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Producție

Inginer DevOps

Inginer AI

Designer de Produs
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

Designer UX

Vânzări
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Account Executive

Specialist în Știința Datelor
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Manager de Produs
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Marketing
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Arhitect de Soluții
T3 $46K
T4 $74.9K

Arhitect Date

Arhitect Cloud

Manager Inginerie Software
Median $78.4K
Consultant în Management
Median $82.5K
Manager de Proiect
Median $143K
Succesul Clientului
Median $128K
Manager Program Tehnic
Median $120K
Resurse Umane
Median $57.7K
Inginer Vânzări
Median $114K
Analist de Afaceri
Median $74.9K
Tehnolog Informații (IT)
Median $82.8K
Contabil
$39.1K
Asistent Administrativ
$74.5K
Operațiuni de Afaceri
$162K
Manager Operațiuni de Afaceri
$488K
Dezvoltare Afaceri
$40.9K
Șef de Cabinet
$160K
Copywriter
$23.3K
Servicii Clienți
$76.5K
Operațiuni Servicii Clienți
$53.8K
Analist de Date
$110K
Manager Știința Datelor
$238K
Manager Facilități
$80K
Designer Grafic
$104K
Inginer Hardware
$136K
Juridic
$271K
Manager Design Produs
$296K
Manager de Program
$128K
Recrutor
$199K
Operațiuni Venituri
$95.2K
Analist Securitate Cibernetică
$81.1K
Recompense Totale
$83.3K
Cercetător UX
$95.3K
Capitalist de Risc
$121K
Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.4%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La SAP, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.4% se dobândește în 3rd-AN (33.40% anual)

20%

AN 1

40%

AN 2

40%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La SAP, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 20% se dobândește în 1st-AN (20.00% anual)

  • 40% se dobândește în 2nd-AN (40.00% anual)

  • 40% se dobândește în 3rd-AN (40.00% anual)

33%

AN 1

33%

AN 2

34%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La SAP, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33% se dobândește în 1st-AN (8.25% trimestrial)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (8.25% trimestrial)

  • 34% se dobândește în 3rd-AN (8.50% trimestrial)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la SAP este Manager Operațiuni de Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $487,550. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SAP este $114,363.

