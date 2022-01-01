SAP Salarii

Salariul de la SAP variază de la $23,270 în compensație totală pe an pentru un Copywriter in India la nivelul inferior până la $487,550 pentru un Manager Operațiuni de Afaceri in Germany la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la SAP . Ultima actualizare: 11/15/2025