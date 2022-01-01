Pluralsight Salarii

Director de Companii
Salariul de la Pluralsight variază de la $62,559 în compensație totală pe an pentru un Manager Inginerie Software la nivelul inferior până la $425,850 pentru un Succesul Clientului la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Pluralsight. Ultima actualizare: 11/28/2025

Inginer Software
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Specialist în Știința Datelor
Median $157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Analist de Afaceri
Median $86K
Succesul Clientului
$426K
Tehnolog Informații (IT)
$80K
Operațiuni Marketing
$102K
Manager Design Produs
$241K
Manager de Proiect
$87.1K
Vânzări
Median $125K
Inginer Vânzări
$136K
Manager Inginerie Software
$62.6K
Arhitect de Soluții
$136K
Manager Program Tehnic
$116K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Pluralsight, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Pluralsight este Succesul Clientului at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $425,850. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Pluralsight este $135,675.

Alte Resurse

