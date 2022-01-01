Pluralsight Salarii

Salariul de la Pluralsight variază de la $62,559 în compensație totală pe an pentru un Manager Inginerie Software la nivelul inferior până la $425,850 pentru un Succesul Clientului la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Pluralsight . Ultima actualizare: 11/28/2025