VTS
VTS Salarii

Salariul de la VTS variază de la $88,200 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $850,944 pentru un Recrutor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la VTS. Ultima actualizare: 11/13/2025

Inginer Software
Median $115K

Inginer Software Full-Stack

Manager Inginerie Software
Median $155K
Designer de Produs
Median $92K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Manager de Produs
Median $116K
Analist de Afaceri
$88.2K
Servicii Clienți
$118K
Succesul Clientului
$179K
Specialist în Știința Datelor
$161K
Inginer Hardware
$107K
Manager de Proiect
$114K
Recrutor
$851K
Vânzări
$189K
Inginer Vânzări
$161K
Analist Securitate Cibernetică
$116K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La VTS, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la VTS este Recrutor at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $850,944. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la VTS este $116,920.

