Director de Companii
ManTech
ManTech Salarii

Salariul de la ManTech variază de la $61,690 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $216,240 pentru un Manager de Program la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ManTech. Ultima actualizare: 9/15/2025

$160K

Inginer Software
Median $120K

Inginer Software Full-Stack

Analist de Afaceri
Median $125K
Analist Securitate Cibernetică
Median $130K

Arhitect de Soluții
Median $143K
Data Scientist
Median $148K
Manager Program Tehnic
Median $144K
Tehnolog Informațional (IT)
$181K
Designer de Produs
$79.6K
Manager de Program
$216K
Manager de Proiect
$196K
Recrutor
$61.7K
Manager Inginerie Software
$145K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la ManTech este Manager de Program at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $216,240. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ManTech este $143,400.

