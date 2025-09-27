Director de Companii
ManTech
  Salarii
  Manager Program Tehnic

  Toate salariile Manager Program Tehnic

ManTech Manager Program Tehnic Salarii

Pachetul median de compensație pentru Manager Program Tehnic in United States la ManTech totalizează $144K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ManTech. Ultima actualizare: 9/27/2025

Pachetul Median
company icon
ManTech
Technical Project Manager
Washington, DC
Total pe an
$144K
Nivel
Project Manager III
Salariu de bază
$144K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
7 Ani
Ani experiență
15 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la ManTech?

$160K

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Program Tehnic la ManTech in United States ajunge la o compensație totală anuală de $165,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ManTech pentru rolul de Manager Program Tehnic in United States este $144,000.

