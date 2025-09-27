Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Data Scientist in United States la ManTech totalizează $148K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ManTech. Ultima actualizare: 9/27/2025

Pachetul Median
company icon
ManTech
Senior Data Scientist
Washington, DC
Total pe an
$148K
Nivel
-
Salariu de bază
$148K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
12 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la ManTech?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Contribuie

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Data Scientist la ManTech in United States ajunge la o compensație totală anuală de $240,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ManTech pentru rolul de Data Scientist in United States este $148,000.

