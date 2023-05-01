Lean Staffing Solutions Salarii

Salariul de la Lean Staffing Solutions variază de la $6,169 în compensație totală pe an pentru un Asistent Administrativ la nivelul inferior până la $41,790 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Lean Staffing Solutions . Ultima actualizare: 11/22/2025