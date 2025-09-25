Director de Companii
Lean Staffing Solutions
Lean Staffing Solutions Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in Colombia la Lean Staffing Solutions variază de la COP 140.93M la COP 192.94M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Lean Staffing Solutions. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie

COP 152.68M - COP 181.2M
Colombia
Interval Comun
Interval Posibil
COP 140.93MCOP 152.68MCOP 181.2MCOP 192.94M
Interval Comun
Interval Posibil

COP 639.15M

Care sunt nivelurile de carieră la Lean Staffing Solutions?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Lean Staffing Solutions in Colombia ajunge la o compensație totală anuală de COP 192,944,300. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Lean Staffing Solutions pentru rolul de Inginer Software in Colombia este COP 140,933,228.

Alte Resurse