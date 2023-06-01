Jane Technologies Salarii

Salariul de la Jane Technologies variază de la $160,800 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $266,325 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Jane Technologies . Ultima actualizare: 9/14/2025