Compensația totală medie pentru Inginer Vânzări in Colombia la Ingram Micro variază de la COP 70.52M la COP 96.24M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ingram Micro. Ultima actualizare: 11/1/2025

Compensația Totală Medie

COP 75.5M - COP 91.26M
Colombia
Interval Comun
Interval Posibil
COP 70.52MCOP 75.5MCOP 91.26MCOP 96.24M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Ingram Micro?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Vânzări la Ingram Micro in Colombia ajunge la o compensație totală anuală de COP 96,242,549. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ingram Micro pentru rolul de Inginer Vânzări in Colombia este COP 70,522,558.

