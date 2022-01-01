Director de Companii
Domo
Domo Salarii

Salariul de la Domo variază de la $22,928 în compensație totală pe an pentru un Designer Grafic la nivelul inferior până la $183,000 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Domo. Ultima actualizare: 10/14/2025

$160K

Inginer Software
Median $155K
Designer de Produs
Median $115K

Designer UX

Manager de Produs
Median $183K

Marketing
Median $183K
Asistent Administrativ
$44.8K
Data Scientist
$125K
Designer Grafic
$22.9K
Recrutor
$141K
Vânzări
$163K
Manager Inginerie Software
$159K
Manager Program Tehnic
$77.4K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Domo, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Domo este Manager de Produs cu o compensație totală anuală de $183,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Domo este $140,700.

