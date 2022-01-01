Domo Salarii

Salariul de la Domo variază de la $22,928 în compensație totală pe an pentru un Designer Grafic la nivelul inferior până la $183,000 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Domo. Ultima actualizare: 10/14/2025
What do Product Managers even do?
Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Domo, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.