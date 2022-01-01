Ingram Micro Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Ingram Micro variază de la $10,091 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $264,924 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Ingram Micro. Ultima actualizare: 8/12/2025

$160K

Inginer de Software
Median $10.1K
Designer de Produs
Median $168K

Designer UX

Specialist în Științe de Date
Median $83.9K

Analist de Afaceri
$186K
Analist Financiar
$127K
Tehnolog IT
$146K
Marketing
$101K
Manager de Produs
$83.6K
Manager de Proiect
$119K
Vânzări
$72.5K
Inginer de Vânzări
$20.7K
Manager de Inginerie Software
$81K
Arhitect de Soluții
$265K
Manager de Program Tehnic
$176K
Cercetător UX
$77.4K
Capitalist de Risc
$66.7K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Ingram Micro este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $264,924. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ingram Micro este $92,702.

