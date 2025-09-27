Director de Companii
Helsing
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

Helsing Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in United Kingdom la Helsing totalizează £139K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Helsing. Ultima actualizare: 9/27/2025

Pachetul Median
company icon
Helsing
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total pe an
£139K
Nivel
L3
Salariu de bază
£100K
Stock (/yr)
£38.2K
Bonus
£0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Helsing?

£121K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de £22.8K+ (uneori £228K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Helsing, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Helsing in United Kingdom ajunge la o compensație totală anuală de £257,906. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Helsing pentru rolul de Inginer Software in United Kingdom este £134,409.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Helsing

Companii Similare

  • Google
  • SoFi
  • Dropbox
  • Intuit
  • Microsoft
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse