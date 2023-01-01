Helsing Salarii

Director de Companii
Salariul de la Helsing variază de la $166,892 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $254,285 pentru un Manager de Program la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Helsing. Ultima actualizare: 9/14/2025

$160K

Inginer Software
Median $167K
Manager de Produs
$225K
Manager de Program
$254K

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Helsing, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Helsing is Manager de Program at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $254,285. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Helsing is $225,362.

