  Salarii
  Manager Inginerie Software

  • Toate salariile Manager Inginerie Software

Grainger Manager Inginerie Software Salarii

Compensația pentru Manager Inginerie Software in United States la Grainger variază de la $264K pe year pentru Senior Software Engineering Manager la $340K pe year pentru Director. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $230K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Grainger. Ultima actualizare: 11/1/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Vizualizează 2 Mai multe niveluri
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Grainger?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Grainger in United States ajunge la o compensație totală anuală de $340,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Grainger pentru rolul de Manager Inginerie Software in United States este $263,000.

