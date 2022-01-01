Director de Companii
Synopsys
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Synopsys Salarii

Salariul de la Synopsys variază de la $21,220 în compensație totală pe an pentru un Redactor Tehnic la nivelul inferior până la $413,667 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Synopsys. Ultima actualizare: 9/16/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Hardware
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

Inginer ASIC

Inginer SoC

Inginer FPGA

Inginer Software
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Producție

Cercetător Științific

Manager de Produs
69 $284K
100 $343K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Analist Securitate Cibernetică
Median $121K
Manager Inginerie Software
69 $317K
100 $414K
Arhitect de Soluții
Median $310K

Arhitect Date

Arhitect Securitate Cloud

Manager Program Tehnic
Median $45.5K
Inginer Electrician
Median $326K
Designer de Produs
Median $145K
Manager Design de Produs
Median $330K
Data Scientist
Median $154K
Vânzări
Median $331K
Manager de Program
Median $357K
Analist de Afaceri
$140K
Servicii Clienți
$87.1K
Succes Client
$90.5K
Analist de Date
$45.2K
Manager Data Science
$159K
Analist Financiar
$151K
Resurse Umane
$270K
Tehnolog Informațional (IT)
$34.6K
Consultant în Management
$257K
Marketing
$175K
Inginer Mecanic
$39.9K
Manager de Proiect
$146K
Inginer de Vânzări
$120K
Redactor Tehnic
$21.2K
Cercetător UX
$193K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Synopsys, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Synopsys este Manager Inginerie Software at the 100 level cu o compensație totală anuală de $413,667. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Synopsys este $166,156.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Synopsys

Companii Similare

  • HPE
  • Guidewire Software
  • Harmonic
  • Visa
  • NetApp
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse