Gilead Sciences Salarii

Salariul de la Gilead Sciences variază de la $89,550 în compensație totală pe an pentru un Capitalist de Risc la nivelul inferior până la $349,238 pentru un Dezvoltare Corporativă la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Gilead Sciences. Ultima actualizare: 9/1/2025
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Gilead Sciences, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
