Gilead Sciences Salarii

Salariul de la Gilead Sciences variază de la $89,550 în compensație totală pe an pentru un Capitalist de Risc la nivelul inferior până la $349,238 pentru un Dezvoltare Corporativă la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Gilead Sciences. Ultima actualizare: 9/1/2025

$160K

Inginer Software
Median $140K
Data Scientist
Median $223K
Analist Financiar
Median $210K

Manager de Program
Median $212K
Manager de Proiect
Median $178K
Analist de Afaceri
Median $263K
Tehnolog Informațional (IT)
Median $220K
Manager de Produs
Median $170K
Manager Inginerie Software
Median $295K
Inginer Biomedical
$151K
Dezvoltare Corporativă
$349K
Manager Data Science
$208K
Juridic
$291K
Consultant în Management
$156K
Operațiuni Marketing
$141K
Designer de Produs
$203K
Manager Design de Produs
$182K
Analist Securitate Cibernetică
$182K
Arhitect de Soluții
$254K

Arhitect Date

Manager Program Tehnic
$244K
Capitalist de Risc
$89.6K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Gilead Sciences, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Gilead Sciences is Dezvoltare Corporativă at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $349,238. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Gilead Sciences is $208,035.

