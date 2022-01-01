Regeneron Salarii

Director de Companii
Salariul de la Regeneron variază de la $75,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Biomedical la nivelul inferior până la $238,085 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Regeneron. Ultima actualizare: 10/24/2025

Data Scientist
Median $210K
Inginer Biomedical
Median $75K
Inginer Software
Median $105K

Inginer de Control
$89.6K
Analist de Date
$109K
Manager Data Science
$199K
Inginer Electrician
$117K
Fondator
$96.5K
Inginer Mecanic
$111K
Manager de Produs
$199K
Manager de Program
$181K
Arhitect de Soluții
$238K
Capitalist de Risc
$184K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Regeneron este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $238,085. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Regeneron este $117,316.

Alte Resurse