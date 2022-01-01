Regeneron Salarii

Salariul de la Regeneron variază de la $75,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Biomedical la nivelul inferior până la $238,085 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Regeneron . Ultima actualizare: 10/24/2025