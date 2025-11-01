Director de Companii
First Citizens Bank
Pachetul median de compensație pentru Specialist în Știința Datelor in United States la First Citizens Bank totalizează $170K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la First Citizens Bank. Ultima actualizare: 11/1/2025

First Citizens Bank
Senior Risk Analyst
Raleigh, NC
$170K
P5
$155K
$0
$15K
0 Ani
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la First Citizens Bank?
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la First Citizens Bank in United States ajunge la o compensație totală anuală de $207,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la First Citizens Bank pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in United States este $170,000.

