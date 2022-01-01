FabFitFun Salarii

Director de Companii
Salariul de la FabFitFun variază de la $100,500 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $136,680 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la FabFitFun. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Inginer Software
Median $117K
Analist de Date
$110K
Data Scientist
$137K

Designer de Produs
$101K
Nu găsești titlul tău?

Nu găsești titlul tău?


Întrebări frecvente

